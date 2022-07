Kringwinkels op zoek naar boekentassen

De kringwinkels van ViTeS, die in onze regio 7 vestigingen hebben, doen een oproep naar boekentassen. Met het begin van het schooljaar in aantocht, is de vraag naar schooltassen groot. “Veel kinderen in armoede starten het schooljaar zonder boekentas. We willen zoveel mogelijk van hen helpen, maar we zitten bijna door onze voorraad”, klinkt het bij ViTeS.

Kringwinkel ViTeS is een sociaal tewerkstellingsinitiatief met in onze regio winkels in Asse, Dilbeek, Opwijk, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en Halle, maar steunt ook verschillende armoedeprojecten zoals daklozenwerkingen en kinderen in armoede.“Toen we hoorden dat er kinderen zijn die zelfs geen rugzak hebben om maar school te gaan en die daardoor uitgesloten en gepest werden, konden we niet aan de zijlijn blijven toekijken", legt communicatieverantwoordelijke Ingrid De Roo uit. ViTeS zet daarom alle zeilen bij en doet een oproep. “We willen de scholen die daarom vragen helpen, maar we moeten ook onze eigen winkels blijven bevoorraden. Onder onze klanten zitten ook heel wat mensen die het financieel niet zo breed hebben. We zien onze voorraad flink slinken en doen daarom een oproep. Boekentassen, rugzakken, turnzakken, voor kleuters, voor lagereschoolkinderen en voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs, ze zijn dan ook meer dan welkom bij Kringwinkel ViTeS. De ateliers draaien volop om alle mogelijke rugzakken en boekentassen klaar te maken tegen september.” Je vindt de lijst met winkels van ViTeS waar je schooltassen kan doneren, op deze website.