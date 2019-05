Kris Vander Gracht loopt 20km voor SOS Kinderdorpen

Kris Vander Gracht loopt de 20km nu al voor de vierde keer en telkens doet hij dat voor het goede doel. Dit jaar koos hij voor SOS Kinderdorpen. “SOS Kinderdorpen levert prachtig werk in het buitenland, maar ook dichtbij ons”, licht Kris toe. “Ieder jaar worden bijna 1.000 kinderen in Vlaams-Brabant geboren in kansarme gezinnen. Soms wordt de situatie zo ernstig, dat de kinderen thuis niet meer veilig zijn. Dan zijn er mensen als Victor en Annemie, Simba-ouders bij SOS Kinderdorpen. Zij bieden kinderen in nood een warme, stabiele haven, tot ze terug naar een veilige thuis kunnen. Voor Victor en Annemie, doe ik het.”

Kris loopt dit jaar niet solo, maar samen met Dilbekenaar en medewerker van SOS Kinderdorpen Michael De Leener. “Om geld in te zamelen voor de ngo stapte hij een tijdje terug op 6 dagen tijd 215 km naar het Music For Life-dorp in De Schorre in Boom. En in 2017 stapte hij de Dodentocht. Hem volgen tijdens de 20 km wordt geen lachertje”, vreest Kris. “Maar het komt goed, daar ben ik van overtuigd. De steun die ik krijg van mensen die een gift doen, is hartverwarmend en stuwt me vooruit.”

Wie Kris en Michael wil steunen, dan kan dat nog makkelijk via deze link: http://bit.ly/KrisMichael20km. Aan de rechterkant vind je een formuliertje waarmee je een bedrag kan overschrijven. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.