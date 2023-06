Kristof Begyn uit Grimbergen genomineerd voor ‘Praktijkleraar van het Jaar’

Kristof Begyn is door het onderwijsmagazine Klasse genomineerd voor de titel van praktijkleraar van het jaar. Chef-kok Kristof geeft les aan de Campus Wemmel. Wij zijn hem gaan opzoeken op het moment dat hij in de keuken examens aan het afnemen is. “Ik sta in de kijker met de nominatie, maar eigenlijk is dat een verdienste van alle leraren en de volledige school”, blijft Kristof bescheiden.

Geen studenten hun die hersenen pijnigen in een muffe klas, maar wel een keuken. Het is tussen de potten en de pannen dat Kristof Begyn examens afneemt. De gedrevenheid waarmee hij lesgeeft is ook Klasse niet ontgaan. Hij is uit meer dan 18.000 kandidaten genomineerd voor de titel van ‘Praktijkleraar van het Jaar’. “De nominatie doet met wel iets. Ik moet toegeven dat het leuk is om die te krijgen”, zegt Kristof. “Maar een leerling iets bijbrengen doe ik niet alleen, maar wel het volledige leraarsteam. De nominatie is dus ook zeker hun verdienste."

Chef-kok Kristof Begyn had zelf jarenlang een restaurant in Vilvoorde maar koos hij uiteindelijk bewust voor het onderwijs om jonge mensen warm te maken voor de stiel. “Als leerlingen mij na een les komen zeggen dat ze de gerechten thuis nog eens hebben klaargemaakt, geeft dat veel voldoening”, aldus Kristof. Van de duizenden genomineerden zijn er nog vijftig in de running. Maandag maakt Klasse bekend of Kristof de titel van ‘Praktijkleraar van het jaar’ in de wacht sleept.