Kunstboek bundelt thematisch oeuvre Ulrike Bolenz

In de geklasseerde en gerestaureerde Monnikenhoeve in het Vilvoordse gehucht Houtem kan je dit en volgend weekend gaan kijken naar werk van 15 kunstenaars. De meest internationale kunstenares van het gezelschap is de Duitse schilderes en graficus Ulrike Bolenz die al jaren in Vilvoorde woont.

Ulrike Bolenz heeft in de loop der jaren een stevige reputatie opgebouwd in binnen- én buitenland. Onlangs exposeerde ze nog in het MMOMA, het Moscow Museum of Modern Art in Rusland en in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Nu speelt ze een thuismatch in het kleine Vilvoordse gehucht Houtem. “Houtem en Vilvoorde zijn zeker niet te min voor mij. Uiteindelijk heb ik hier nu toch een beetje mijn wortels, zo voel ik dat toch in elk geval aan. Ik leef hier nu al bijna 30 jaar en dat is toch iets hé. Uiteindelijk is het toch ook belangrijk dat je in je eigen streek aanwezig bent, ook voor het levensgevoel,” licht ze toe.

Het was dan ook niet toevallig dat vorige week een gloednieuw kunstboek over Ulrike Bolenz en haar werk vorige week werd voorgesteld op de expositie in het Monnikenhof in Houtem. “Der Ewige Mensch” is een rijk geïllustreerde uitgave met teksten van onder meer Werner De Prins, Frederic De Meyer, Willem Elias, en Gilbert Putteman, de curator van de tentoonstelling in Houtem. “Der Ewige Mensch” is niet echt een oeuvrecatalogus, maar is ook geen zuivere biografie. “Het zit wat tussenin,” glimlacht Bolenz.

Een centraal thema in het oeuvre van de kunstenares is de mens, vandaar de titel van het boek. “De cyclus van het leven en de dood en tegelijkertijd ook de mens als slachtoffer van de mens, het zit allemaal in mijn werken.”

De expostie in de Monnikenhoeve in Houtem met werk van onder meer Ulrike Bolenz loopt nog dit en volgend weekend, zaterdag en zondag telkens van 14 tot 18 uur.