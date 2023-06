Kunstenaar Jacky Duyck gooit deuren schildersatelier open

Jacky Duyck is intussen 75 jaar en schildert en tekent al zijn sinds hij zes was. Meer dan een halve eeuw geleden bracht hij zijn atelier onder in een oude familiehoeve. Intussen puilt het uit van de herinneringen uit zijn loopbaan en duizenden tekeningen, aquarellen en schilderijen. “Dit weekend toon ik zowel werk van veertig jaar geleden als recente schilderijen. En dus ook herinneringen, zoals foto’s, affiches, kunstboeken en objecten,” aldus Duyck.

Jacky omschrijft het gros van zijn kunst als ‘meditatief’, om bij weg te dromen dus. “Ik denk dat het belangrijk is in de agressieve wereld die we nu soms beleven dat mensen ook kunnen genieten en tot rust kunnen komen. Soms komt hier een koppel in mijn atelier in de zetel zitten om te kijken naar een schilderij. Ze zitten daar dan hand in hand en genieten. Dat vind ik zo mooi.”

Het atelier van Jacky Duyck in de Roelandsveldstraat in Dilbeek opent de deuren op zaterdag 10, zondag 11 juni, zaterdag 17 en zondag 18 juni van 14 tot 18 uur.