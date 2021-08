KV Zuun zoekt spelers voor wandelvoetbalploeg Old Stars

In Sint-Pieters-Leeuw begint KV Zuun dit seizoen met een wandelvoetbalploeg. 55-plussers die van voetbal houden zijn er voortaan welkom bij KV Zuun Old Stars.

Voetbal Vlaanderen biedt clubs al een paar jaar de mogelijkheid om een wandelvoetbalploeg te starten, maar totnogtoe kwam dat in onze regio niet echt van de grond. Er is wel al de ploeg Beersel-Drogenbos, en nu dus ook eentje in Sint-Pieters-Leeuw. “De voorbije jaren werkten we onze jeugdploegen uit tot 250 spelers en kwamen er ook meisjesploegen, maar we zochten nog een aanbod voor 55-plussers,” legt voorzitter Wouter De Craen uit. “Wandelvoetbal is volgens ons het ideale format.”

Wandelvoetbal heeft eigen regels. Zo mag je niet lopen, maar enkel wandelen. Ook moet je altijd één voet op de grond hebben, zijn er geen keepers en mag de bal niet boven de heuphoogte.

KV Zuun Old Stars zoekt nog spelers. Meer informatie vind je hier.