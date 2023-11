Kwetsbare jongeren runnen voedselbos: “Klussen om het hoofd tot rust te laten komen”

In Kampenhout is de aanplant gestart van een uniek voedselbos. Het idee komt van vastgoedgroep Century 21, maar het zullen kwetsbare jongeren zijn die het bos onder handen zullen nemen. “Als makelaars zien we elke dag dat het in het leven om veel meer dan bakstenen draait”, zegt Laurent Lejeune van Century 21.

De Kampenhoeve in Kampenhout ligt op een unieke locatie te midden van de velden en bossen van Vlaams-Brabant. Het is hier dat de vastgoedgroep z’n voedselbos aanlegt, vergelijkbaar met de oppervlakte van een half voetbalveld. Het bos ligt middenin een zorgboerderij. Het hele project wordt geïntegreerd in Plan B, een project binnen de Kampenhoeve dat zich richt tot jongeren met een mentale of emotionele problematiek, jongeren die zich niet goed in hun vel voelen of die zich in een moeilijke mentale situatie bevinden.

Onder begeleiding van een ervaren coach zullen ze instaan voor het beheer en onderhoud van het voedselbos. “Voor de jongeren wordt dit een mini-onderneming”, zegt Peter Demuynck van De Kampenhoeve verder. “Door bezig te zijn in hun voedselbos zullen ze niet alleen met de natuur bezig zijn, maar ook met het terugvinden van de seizoenen in hun eigen leven, in het omgaan met tegenslagen, the circle of life, enzovoort.”

Het idee werd aangebracht door Forest Fwd, een bedrijf dat bedrijfsbossen en -natuur in heel het land realiseert. “Bij steeds meer bedrijven groeit het besef dat ondernemerschap méér is dan enkel winst maken, maar dat het ook draait om het realiseren van maatschappelijke impact, om voldoening en zingeving”, besluit Dajo Hermans van Forest Fwd.