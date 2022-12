Laatste emotionele dagen in Makro Machelen voor sluiting

De laatste rechte lijn voor de Makro-filialen is ingezet. Ook in de vestiging in Machelen is aan alles te zien dat de eindmeet in zicht is: lege rekken, afgesloten rayons en vooral zeeën van ruimte met daartussen nog een aantal koopjesjagers voor de winkelketen vrijdag definitief sluit. “Het is onwezenlijk”, verwoordt een werkneemster het allesoverheersende gevoel.

Nog een paar dagen en de winkelketen Makro behoort in ons land tot het verleden. Decennialang was deze plaats de geliefde winkeluitstap voor heel wat mensen en ook een betrouwbare werkplek voor heel wat werknemers die na al die jaren deel uitmaken van het decor. Maar dit jaar volgde de teloorgang en nu vrijdag gaan de deuren definitief toe.

Traantjes

“Het is heel spijtig hoe het allemaal gegaan is”, zegt een werkneemster. “Iedereen is emotioneel. Er moet niet veel gezegd worden of er komen traantjes. Dat is normaal als je hier al zo lang werkt. Ikzelf ben hier 25 jaar en zo zijn er velen. Sommigen zelfs nog wat langer. Het is onwezenlijk als je hier rondloopt. Er blijft niet veel meer van over. Veel mensen hebben al ander werk, ikzelf ook. We moeten vooruit.”

Koude rillingen

Ook bij de trouwe klanten is het een moeilijk proces. “We zijn hier al heel lang klant. Een paar keer per jaar kwamen we hier onze voorraad inslaan”, vertellen Patricia Schauwers (58) en Marc Van Hoef (64) uit Ottenburg bij Huldenberg.

“Ik kreeg koude rillingen over mijn rug toen ik binnenkwam en het hier zo zag. Dat doet pijn. Ik voel mee met de mensen die hier werken. Hoe triestig is dat niet… Zij zijn bezig aan de laatste loodjes. We wilden hier nog eens zijn en tegelijk wat koopjes doen. De bareel stond open toen we binnenkwamen, maar ik stond erop om mijn Makro-kaart (die je anders moet scannen om binnen te geraken, red.) toch voor een laatste keer te gebruiken… Als een soort finaal eresaluut.”

Mediamarkt

Ook de Mediamarkt die zich op hetzelfde terrein bevindt, sluit morgen definitief de deuren. Het bleek onmogelijk te zijn om een aparte ingang te creëren. In afwachting van een nieuwe locatie kunnen de 24 werknemers aan de slag in andere vestigingen.