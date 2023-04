Laatste serres in Plantentuin Meise gerenoveerd: “Werk van 20 jaar achter de rug”

In Plantentuin Meise zijn de twee laatste serres van het Plantenpaleis die nog moesten gerenoveerd worden, geopend voor het grote publiek. De renovatie is de laatste fase van de renovatie en herinrichting van het één hectare Plantenpaleis, waarmee een twintigtal jaar geleden is begonnen.

Eind jaren vijftig werd het grote kassencomplex in Plantentuin Meise gebouwd. Het herbergt enkele van de rijkste ecosystemen van de planeet: tropische regenwouden, woestijnen, savanne, moerassen en mangroven. De voorbije twintig jaar werd het gigantische gebouw beetje bij beetje gerenoveerd. “Met de aanplant van de Mediterrane kas en het Nevelwoud is de renovatie van de 13 kassen van het Plantenpaleis eindelijk voltooid”, legt Marc Reynders, wetenschappelijk beheerder van de collecties onder glas, uit. “Zoals voor het overgrote deel van de kassen tekenden medewerkers van de Plantentuin het ontwerp, dachten ze ook de beplanting volledig uit en zorgden voor alle aanplantingen. Dit vormt de kroon op twee decennia aan teamwerk binnen de Plantentuin waar wij enorm trots op kunnen terugblikken.”

De blikvanger van het Nevelwoud is een zeven meter hoge kunstmatige rots waaruit verschillende watervallen stromen. De meeste planten in deze kas komen uit hooggelegen bossen die op verschillende continenten in de tropische bergen worden aangetroffen op een hoogte van ongeveer 2.500 meter. In de Mediterrane kas vind je planten die voorkomen op plekken waar de winters zacht en relatief nat zijn en de zomers droog en heel warm. “Denk aan de olijfboom, eucalyptus en dergelijke. Om de hitte van de zomer te overleven, hebben de planten strategieën ontwikkeld tegen uitdroging: kleine, harde bladeren bedekt met een dikke laag was die water vasthoudt”, aldus Plantentuin Meise.