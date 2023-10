Landbouwers uit onze regio zijn bezorgd over de toekomst hun land. Door de erkenning van de Brabantse Wouden als Nationaal Park, worden het Zoniënwoud, het Hallerbos, het Meerdaalwoud en de Dijlevallei op een natuurlijke manier aaneen geschakeld. Landbouwers zijn bezorgd over hoe die verbindingszones worden uitgerold. Ook Johan uit Dworp. Hij hoopt op overleg met de gemeente.

Landbouwer uit Dworp bezorgd over Nationale Parken: "Hoop op overleg om te overleven"

Landbouwer Johan Felis uit Dworp zit met veel vragen na de erkenning van de Brabantse Wouden als Nationaal Park. “Alleen al in Beersel zou er 104 hectare aan groen nodig zijn om de verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden. Als het al om zo’n grote oppervlakte in Beersel alleen gaat, vragen wij ons of hoe onze sector nog kan overleven.”

Dat er in het masterplan voor de Nationale Parken ruimte zal zijn voor landbouw, maakt weinig indruk op Johan. “Als je de dynamiek voelt waarmee het Agentschap Natuur & Bos grondeigenaars aanspreekt om hun gronden te verkopen, dan geloof ik niet in dat masterplan. Het gaat hard en er worden hoge prijzen geboden voor een stuk grond.”

De Dworpse landbouwer hoopt ook op overleg met de gemeente Beersel, zodat de toekomst van de landbouwers toch wat zekerder wordt. “De lokale besturen hebben veel wettelijke instrumenten in handen om dat in goede banen te leiden en beperkingen op te leggen. Als dat in samenspraak met de lokale landbouwers, grondeigenaars en omwonenden gebeurt, kan er een plan gemaakt worden dat voor iedereen haalbaar en draagbaar is.”