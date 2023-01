Landschapsdichter Anne Vandergoten: "Fijn om te schrijven over Pajottenland & Zennevallei"

Het is vandaag Gedichtendag en de start van de elfde Poëzieweek. Naar aanleiding daarvan trokken we met landschapsdichter Anne Vandergoten door het Pajottenland. Sinds twee jaar is zij ‘Landschapsdichter van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei’, een titel die ze ter harte neemt.

Anne Vandergoten leest voor ons fragmenten uit haar werk, gedichten over het Pajottenland en de Zennevallei. “Ik vind de grote variatie van het Pajotse landschap echt een troef. De niveauverschillen, de deining en beweging,… We hebben weiden, akkers, linten met knotwilgen,… Het is heel fijn om door het landschap te wandelen en er iets over te vertellen.”

Vertellen doet Anne in haar gedichten, door al haar zintuigen open te zetten en zoveel mogelijk in zich op te nemen. “Maar ik lees ook wat over het onderwerp van mijn gedicht en begin dan te schrijven, om vervolgens te schrappen en te herschrijven. Een gedicht maken kan gerust een paar weken duren, tot ik het zelf goed vind.”

Gedichtendag is vandaag ook de start van de Poëzieweek. Een belangrijk initiatief, vindt Anne Vandergoten. “We maken toch wel heel turbulente tijden mee, met eerst de coronacrisis en daarna de oorlog in Oekraïne. Poëzie kan dan hellpen om even stil te staan en terug te keren naar je gevoelens.”

In ons nieuws leest Anne Vandergoten voor uit haar poëziewerk.