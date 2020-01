Lange file aan werken in Beersel en extra druk op secundaire wegen

De komende anderhalve maand is de oprit naar de binnenring in Huizingen gesloten. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst er geluidsschermen. Op de Ring zelf moet het verkeer over twee in plaats van drie rijstroken. Vanochtend rond 7 uur veroorzaakte dat al meteen een file van 45 minuten vanaf Woutersbrakel. Ook op de E429 in Lembeek en in Essenbeek. In het centrum van Halle was het vrij rustig. "In bepaalde wijken was er wel opstopping, onder meer in Essenbeek", zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé. "De file die daar stond, kwam vanuit WallonIe en dat had natuurlijk alles te maken met de werken aan de Ring. Hetzelfde geldt voor de Bergensesteenweg vanuit Lembeek. Maar in het centrum van Halle is de chaos uitgebleven. Het is nu afwachten wat het wordt tijdens de avondspits." Erg druk was het wel op andere wegen in de buurt van Halle, zoals bijvoorbeeld op de Postweg van Vlezenbeek naar de oprit Erasmus. Wellicht is de boodschap van het stadsbestuur van Halle goed aangekomen in Vlaanderen en kozen vele automobilisten voor andere sluipwegen dan die door Halle.