Leerlingen GO Campus Wemmel laten bezoekers Plantentuin Meise griezelen

Vanavond is het Halloween, maar in Plantentuin Meise werd het voorbije weekend al uitbundig gegriezeld. In de plantentuin stond traditioneel een Halloweentocht op het programma. En uitzonderlijk dit jaar zetten ook een paar studenten van GO Campus Wemmel hun beste beentje voor om er een geslaagde editie van te maken.