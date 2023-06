Leerlingen OLV Sint-Genesius-Rode springen (letterlijk) de vakantie tegemoet

De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode springen letterlijk het schooljaar uit, of de vakantie in. Het is maar hoe je het bekijkt. De school plaatste vandaag springkastelen om het jaar extra mooi af te sluiten. Rennen, springen en zingen, het gebeurde allemaal binnen de muren van de schoolpoort. En daar waren de leerlingen duidelijk blij mee.