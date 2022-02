Leerlingen Regina Caeli Lyceum veiliger naar school door slagboom : “Het was hier een onveilig kluwen”

Zo’n duizend leerlingen van het Regina Caeli Lyceum in Dilbeek gaan voortaan veiliger naar school. Een deel van de Schilderkunstlaan is namelijk omgevormd tot schoolstraat. Een slagboom weert auto’s op bepaalde uren van de dag uit de schoolomgeving.

Aan het Regina Caeli Lyceum in Dilbeek vonden nog vaak gevaarlijke verkeerssituaties plaats op het moment dat de vele leerlingen richting school en huiswaarts gingen. “1.000 leerlingen die aan één schoolpoort verzamelen, dat was een kluwen”, zegt directeur Hugo De Wulf. “Auto’s, fietsers en voetgangers veroorzaakten onveilige situaties. Daarom hebben we beslist om de omgeving in verschillende fases veiliger te maken.”

Zo werd de ingang van de secundaire school verplaatst, waardoor die nu een andere ingang heeft dan de lagere school. Daarnaast werd de Schilderkunstlaan achtereenvolgens een straat met eenrichtingsverkeer, een fietsstraat en voortaan een schoolstraat. “Voor- en na schooltijd gaat de slagboom naar boven of beneden, waardoor auto’s geweerd worden. Voor een secundaire school is zo’n schoolstraat vrij uniek in de regio.”

Het is de school zelf die de taak op zich neemt om de slagboom handmatig naar boven en beneden te halen. Dat zal elke weekdag gebeuren van 8u15 tot en met 8u50 , van 15u15 tot en met 16u00 en op woensdag van 12u00 tot en met 13u25. Er zijn tot slot nog initiatieven om de omgeving veiliger te maken. Zo zijn er plannen voor vier extra zebrapaden en maatregelen om vrachtverkeer uit de schoolomgeving te weren.