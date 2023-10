Leerlingen Veiligheid Vilvoordse Campus De Brug liepen stage tijdens bewogen interland in Koning Boudewijnstadion

De leerlingen van het zevende jaar ‘Veiligheid’ van Campus De Brug in Vilvoorde beleefden maandag een bewogen avond. Op het moment van de aanslag op de Zweedse voetbalsupporters in Brussel liepen ze stage in en rond het Koning Boudewijnstadion.

Dinsdag mochten de leerlingen een dag thuisblijven om te bekomen van de gebeurtenissen en gisteren hadden ze op school een groepsgesprek over het drama. Vandaag volgden de leerlingen opnieuw les. Ze kregen voetbalrecht. Dat is een onderdeel van hun opleiding ‘Veligheid’. Met hun diploma op zak kunnen ze terecht bij de politie, het leger of de brandweer, maar ze kunnen ook voetbalsteward worden. Daarom lopen de studenten geregeld stage bij KV Mechelen of OH Leuven. En één keer per jaar mag dat in het Koning Boudewijn, iets waar ze reikhalzend naar uitkijken. Maandag was het eindelijk zover, maar de avond verliep anders dan verwacht door de aanslag.

Zara Schreine was één van de leerlingen die stage liep maandagavond: “Het was natuurlijk heel stresserend, maar je beseft ook dat dit je job wordt later en dat je met zo’n situaties moet kunnen omgaan. Ik vind dat we dat als team, met heel onze klas, heel goed hebben gedaan.”

Hoe de leerlingen de avond beleefden zie je in ons nieuws.