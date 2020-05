Leeuwenaren krijgen voorrang bij toewijzing assistentiewoningen

Wie al lang in Sint-Pieters-Leeuw woont, krijgt voorrang bij de toewijzing van assistentiewoningen in Ruisbroek en Zuun. Tot op vandaag werd die toewijzing bepaald op basis van chronologische volgorde. Daar worden nu vier categorieën aan toegevoegd.

Eind 2023 kunnen de eerste inwoners hun intrek nemen in de assistentiewoningen die gebouwd worden naast het woonzorgcentrum Zilverlinde in Zuun. De toewijzing daarvoor zal anders verlopen. “De chronologische volgorde blijft behouden, maar we voegen nog vier categorieën toe”, zegt schepen van Welzijn Jan Desmeth (N-VA). “We geven we voorrang aan inwoners die al lang in Sint-Pieters-Leeuw wonen en een sterke lokale band met de gemeente hebben."

Een eerste categorie zijn mensen al minstens 25 jaar in Sint-Pieters-Leeuw wonen, gevolgd door de categorie van mensen die eerder al eens 25 jaar in de gemeente gewoond hebben. Daarna volgen mensen die al minstens vijf jaar in de gemeente wonen en tot slot mensen van wie een familielid tot in de tweede graad in de gemeente wonen. Binnen elke categorie geldt de volgorde van inschrijving.

“Voor de grote vakantie ontvangen alle mensen, die zich uit voorzorg reeds inschreven, een brief waarin ze kunnen aangeven of ze interesse hebben voor de assistentiewoningen in Ruisbroek of Zuun”, aldus Desmeth. “De oorspronkelijke datum van inschrijving wordt meegenomen naar de toekomst en blijft dus behouden.”