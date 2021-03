Leeuws Koning Albertplein krijgt nieuwe treurwilg

Het zijn de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die kozen voor een nieuwe treurwilg. Via het digitale participatieplatform ‘Leeuw denkt mee’ konden inwoners stemmen voor een nieuwe boom op het Koning Albertplein. Met 96 stemmen van de 170 koos de Leeuwse bevolking duidelijk opnieuw voor een treurwilg. Met de aanplanting van deze nieuwe boom start de vergroening van het plein. De overige beplanting wordt ook deze week nog aangebracht.

Vorig jaar moest de oorspronkelijke treurwilg verdwijnen en dat zorgde voor teleurstelling bij buurtbewoners. “De vorige boom was al 70 jaar oud én hol van binnen. De wortels waren in de rioleringsbuizen ingegroeid en de boom had niet lang meer te leven. Daarom moesten we aan plaatsvervanger zoeken. Voor ons was het duidelijk: er moet nieuw groen komen,”, zegt Bart Keymolen (CD&V), schepen van Openbare Werken en Groen. Met de nieuwe treurwilg is de leegte weer gevuld.

Koning Albertplein klaar tegen 31 maart

Naast de vergroening van het plein wordt het Koning Albertplein heringericht. “Indien de weersomstandigheden het toelaten, worden in de loop van volgende week de asfalteringswerken uitgevoerd. Nadien worden de nodige wegmarkeringen aangebracht en de verkeerssignalisatie en het straatmeubilair geplaatst. Ook de verlichting aan de oversteekplaats wordt eind deze maand teruggeplaatst door Fluvius. Als alles volgens de planning verloopt, kan het plein uiterlijk 31 maart opnieuw opengesteld worden voor het verkeer”, concludeert Bart Keymolen.