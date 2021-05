Leeuwse Geike Arnaert met Hooverphonic naar finale Eurovisiesongfestival

Het wordt stilaan het handelsmerk van België op het Eurovisiesongfestival: met atypische songfestivalliedjes het Europese publiek proberen te overtuigen. Met Loic Nottet en Blanche lukte dat de voorbije jaren bijzonder goed, met Sennek en Eliot niet. Hooverphonic mag zich bij het eerste lijstje voegen, want zij stoten door naar de finale zaterdag. De Belgische band bracht een sterke performance met de Leeuwse Geike Arnaert in een hoofdrol. Zij zong foutloos en schitterde – letterlijk en figuurlijk – op het podium van de Ahoy in Rotterdam.

Foto: © Willy Vanderperre voor Universal