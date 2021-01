Leidt gijzeling Halle naar Brusselse drugsmilieu?

De vier mannen die afgelopen weekend een man ontvoerden in Anderlecht en gegijzeld hielden in een woning in Halle, zijn aangehouden op verdenking van afpersing in bende, tijdens nacht en met wapens, willekeurige hechtenis en slagen en verwondingen. Zowel de verdachten als het slachtoffer, allemaal twintigers van Marokkaanse afkomst, vertoeven volgens gerechtelijke bronnen binnen het Brusselse drugsmilieu.

Met mondjesmaat wordt meer duidelijk van wat er zich zondag afgespeeld heeft in een leegstaande woning vlakbij de oprit van de A8 in Halle. De man die gegijzeld werd en kon ontsnappen, zei eerst geen idee te hebben waarom de mannen hem ontvoerd hadden. Maar als de politie de man uithoort, raakt hij in paniek omdat bij hem thuis nog een grote som geld ligt. Volgens Het Laatste Nieuws had hij angst dat ook zijn familie zouden lastiggevallen worden. Volgens verschillende bronnen leidt het onderzoek naar het Brusselse drugsmilieu.

Mogelijk wilden de verdachten hun slachtoffer dus een lesje leren. Speuders onderzoeken momenteel of de gegijzelde man meer weet dan hij laat uitschijnen. De auto van de gegijzelfde is momenteel spoorloos, net als drieduizend euro cash geld. Volgens Het Nieuwsblad is één van de verdachten is bekend bij het gerecht voor betrokkenheid bij doodslag. Eén van hen wou ook de politie misleiden tijdens zijn aanhouding. Hij deed zich voor als slachtoffer door zichzelf vast te ketenen en gaf daarna ook een valse identiteit op.

Het lijkt er ook steeds meer op dat de verdachten het huis in Halle niet lukraak kozen. Twee jonge mannen uit Anderlecht toonden onlangs namelijk interesse om de woning te kopen. Mogelijk hebben ze het huis ook verkend, want enkele dagen voor de gijzeling werd er ingebroken in de woning. Speurders vonden ook krantenpapier onder de achterdeur waarmee de deur tijdelijk gesloten kon worden.