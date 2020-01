Leirekensroute in Merchtem wordt fietssnelweg

Ooit tufte de stoomtrein van Londerzeel over Opwijk naar Aalst voorbij in Merchtem, maar in 1952 werd die spoorlijn afgeschaft. Op de voormalige spoorwegbedding loopt nu de Leirekensroute of de F27 . Het bestaande fietspad wordt de komende jaren aangepast zodat het de naam fietssnelweg waardig is.

De provincie Vlaams-Brabant financierde samen met de provincie Oost-Vlaanderen een studie om de volledige route te optimaliseren. Voor Merchtem is het voorontwerp nu klaar. "Op het grondgebied Merchtem gaat in het totaal 3,5 kilometer aan fietssnelweg die we willen realiseren”, legt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor mobiliteit uit. “We hebben nu de plannen klaar, de volgende jaren zullen die dan uitgevoerd worden door de gemeente en gefinancierd door de provincie. De volgende dagen gaan we de bevolking informeren over welke werken er in hun buurt zullen gebeuren."

Het huidige fietspad wordt verbreed tot 4 meter. Maar voor de doortocht door de dorpskern van Peizegem wordt geen aparte fietsbedding voorzien. Daar wordt gekozen voor een fietsstraat. De veiligheid van de fietser was de grootste bekommernis bij het uitwerken van de plannen voor de F27. “Het is de bedoeling dat de fietser voorrang krijgt aan alle oversteken die gerealiseerd worden”, legt schepen van Openbare Werken in Merchtem Steven Elpers (Open VLD) uit. “Dus ook het oversteken van de kruising van de Leirekensroute met de Nieuwbaan gaan we zodanig aanpakken dat dat op een veilige manier kan gebeuren."

De werken aan de F27 gebeuren in fasen. Het gemeentebestuur van Merchtem hoopt er helemaal klaar mee te zijn tegen het einde van de bestuursperiode. Nu donderdag is er een informatievergadering voor de omwonenden in het gemeentehuis in Merchtem.