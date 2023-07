Lek in vijver Kasteel van Gaasbeek: water vloeit weg

De voorbije maanden werd er slib weggehaald uit de kasteelvijvers in Gaasbeek en ook niet-inheemse vissoorten die zich daar in de loop der jaren hebben ontwikkeld. De vijvers vullen, zal door het droge weer nog even duren, maar moet half augustus klaar zijn. Al duikt er intussen een bijkomend probleem op. Bij het vullen van de vijvers is een lek ontdekt, en dat lijkt niet de eerste keer te zijn.

"We hebben het lek eerder al gedicht met klei en siloconen, maar de druk van het water is waarschijnlijk zo groot dat het opnieuw is beginnen lekken", zegt Tom Brichau van Agentschap Natuur en Bos. "In het slechtste geval moeten we de vijver opnieuw droogleggen, maar ik hoop dat het zover niet komt.

De vijvers van het Kasteel van Gaasbeek krijgen straks ook een nieuwe bewoner: de vroedmeesterpad. Natuur en Bos wil de populatie van die bedreigde diersoort daar uitbouwen.