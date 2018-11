Lekkende mazouttanks bedreigen bodem, grondwater en woning

Begin oktober moet een aannemer een mazouttank verwijderen uit de grond van een perceel aan de Kortenbergsesteenweg in Steenokkerzeel. Christophe Van Eechaute, die naast het perceel woont, vermoedt dan al lang dat er niet pluis is.

“Bij de opgravingen is gebleken dat dat er in plaats van 1 mazouttank van 5000 liter, er ook één van 20.000 liter in de grond steekt. Beiden hebben ze gelekt en de bodem vervuild. Uit een staalafname is gebleken dat de maximale waarde vijf keer meer is dan wettelijk toegelaten is. Het is dus zeer ernstig,” zegt Christophe.

OVAM komt vrijdag de vervuilde bodem grondig onderzoeken en op basis van de resultaten zal de gemeente een saneringsplan ontvangen. Bijkomend probleem: de mazouttanks uitgegraven worden, dan stort de gevel van het huis van Christophe in omdat ze vlakbij zijn woning liggen.

“De sanering moet ofwel de eigenaar van het perceel doen of de gemeente. Maar in beide gevallen zal mijn woning deels afgebroken moeten worden. Mijn opgelopen schade zal ik dan achteraf via een rechtszaak moeten terugvorderen. Ik slaap niet veel. Het wordt denk ik de grootste uitdaging die ik in mijn leven heb gehad. Het wordt sowieso een financiële aderlating,” besluit Christophe.

Wat de juridische strijd mogelijk nog harder maakt voor Christophe, is het feit dat de eigenaar van de grond alle aanklachten ontkent.