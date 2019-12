Begin volgend jaar wordt de hoofdwaterleiding in de Dilbeekse Stationsstraat grondig gerenoveerd. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De voorbije maanden en weken ontstonden om de haverklap lekken in de leiding.

Vorige week ontstond een zoveelste lek in de Dilbeekse Stationsstraat. Dat werkte niet alleen de omwonenden maar ook het gemeentebestuur flink op de heupen. Oorzaak is de benarde toestand van de transportleiding, die intussen 100 jaar oud is. Farys laat nu weten dat het van plan is om begin volgend jaar een soort lange kous door de buis te trekken. Dat gebeurt met een speciale soort hars.