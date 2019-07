Lembeek smult op foodtruckfestival SMA(A)K

Het Kasteelpark van Lembeek is dit weekend het decor voor het foodtruckfestival SMA(A)K, dat deze zomer heel Vlaanderen rondtrekt. Over de drie dragen verwacht de organisatie 5.000 bezoekers.

In het Kasteelpark zijn zo'n 20 foodtrucks neergestreken. Zij serveren lekkers als gourmetburgers, verschillende Italiaanse pasta's, Mexicaanse taco's, haute dogs en nog veel meer. Ook de drankkaart is uitgebreid met onder meer smoothie, gin-tonics en cocktails.

Het Kasteelpark is voor de gelegenheid feeëriek aangekleed. Naast lekker eten en drinken zijn er ook muziekoptredens, theater, kinderanimatie en een openluchtfilm. Een recept dat duidelijk gesmaakt werd. "Vrijdag met de Afterwork was het een echte overrompeling hier. We schatten dat over drie dagen hier zo'n 5.000 mensen zullen komen proeven en genieten", aldus de organisatie.

Het foodtruckfestival stond eerder dit jaar al in Overijse. Van 23 tot en met 25 augustus palmt SMA(A)K ook de Asiat-site in Vilvoorde in.