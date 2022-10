Lening met uitgestelde betaling maakt renovatie toegankelijker

De voorbije twee jaar lieten de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Woonwinkel Zennevallei acht woningen in Ruisbroek renoveren. Zo worden de kwaliteit en het energieverbruik van woningen van mensen met een laag inkomen verbeterd. De renovaties kaderen binnen een groter project dat al langer loopt.

De partners kunnen zo'n renovatie aanbieden via een lening met uitgestelde terugbetaling. Per renovatie stelt de provincie 30.000 euro ter beschikking. Dat geld moet pas worden terugbetaald wanneer de woning verkocht, geschonken of verhuurd wordt.

Acht woningen zijn nu al gerenoveerd. Van eentje kon de EPC-waarde zelfs van F naar C gebracht worden. In het totaal liet de provincie via deze formule al 114 woningen renoveren om noodzakelijke veiligheids- en kwaliteitsverbeterende ingrepen te doen.

Dit jaar tekenden 20 gemeenten in op het project. In onze regio zijn dat Gooik, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Kampenhout, Bever en Merchtem.