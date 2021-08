Lennik heeft opnieuw een middeleeuwse schandpaal

De schandpaal bestaat uit onderdelen die ooit echt een schandpaal vormden in het centrum van Sir-Kwinten-Lennik en nu een nieuwe vorm kregen op de binnenkoer van de Meisenierhoeve. Eigenaar Jan Leyssens voegde de bestaande onderdelen van de originele schandpaal samen met hout. Auteur en regisseur Walter Evenepoel schreef een toneelstuk om de paal in te huldigen. “Een echt toneelstuk moet je hier niet gaan opvoeren, eerder iets kort. Een wagenspel is dan ook een kort toneelspel dat dateert uit de late middeleeuwen, een moraal bevat en gekenmerkt wordt door rijm,” aldus Evenepoel.

“Het Schandpaalschandaal” gaat over een conflict tussen een beul en een baljuw. De vredelievende beul, met een afkeer voor bloed, kan opgelucht ademhalen omdat er in Lennik niemand gestraft wordt. Tot een nieuwe, strengere baljuw zijn intrede maakt. Het verhaal is niet gebaseerd op waargebeurde feiten. “Ik heb gezocht in de Lennikse geschiedenis, maar vond niks waar je een plezant wagenspel van kan maken,” zegt Evenepoel. “Dus heb ik het verhaal uit mijn duim gezogen.”

