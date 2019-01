Lennik keurt parkeerverbod voor vrachtwagens goed

Al enkele maanden veroorzaken de vrachtwagens langs de N8 overlast. Zo is er vaak nachtlawaai en sluikstort. Daarbovenop is het overdag vaak rijden tussen een muur van witte vrachtwagens, wat niet veilig is. Om de overlast in te perken, voert Lennik nu een parkeerverbod in voor vrachtwagens.

De gemeente Lennik en de politie gaat het verbod goed opvolger. Maar oppositiepartij N-VA-Lennik Kwadraat zegt dat het verbod te algemeen is. De partij vreest ook dat de vrachtwagens nu elders zullen parkeren.