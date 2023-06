Lenniks Kamerlid Van Vaerenbergh: "criminelen krijgen verder vrij spel bij taalkeuze rechtbank"

Een wetsvoorstel van Lenniks Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) waarbij niet de taal van een verdachte, maar de locatie van het misdrijf de taal bepaalt in de rechtsgang, is door de Franstalige partijen in de Kamer meteen verworpen. Het voorstel moest een einde maken aan de Franstalige rechtszaken voor misdrijven in Halle-Vilvoorde. “Opvallend is dat mijn voorstel ook niet kon rekenen op steun van cd&v en Open VLD,” vindt Van Vaerenbergh. “Hun burgemeesters, die het voorstel wel genegen zijn, worden zo in de steek gelaten door de parlementairen in de Wetstraat.”

Volgens de huidige wetgeving bepaalt de verdachte van een crimineel feit in welke taal de rechtszaak plaatsvindt. “Zeker in onze regio leidt dit ertoe dat veel zaken van misdrijven die plaatsvonden in Halle-Vilvoorde voor een Franstalige Brusselse onderzoeksrechter of rechtbank terechtkomen,” legt Van Vaerenbergh uit. “Criminelen hopen zo op een lichtere straf of op vertraging met verjaring tot gevolg, maar ook voor de vaak Nederlandstalige slachtoffers die vertaling moeten voorzien als ze de zaak willen volgen is dit een slag in het gezicht,” klinkt het.

Hoorzittingen

Van Vaerenbergh diende daarom in het federaal parlement een wetsvoorstel in om de taalwet te wijzigen. Als eerste stap stelde ze voor om hoorzittingen te organiseren met mensen die het probleem kennen vanop het terrein, zoals politiediensten of het parket Halle-Vilvoorde. “Dat was tegen de zin van de Franstalige partijen die meteen op de rem gingen staan,” zegt Van Vaerenbergh. “Zij zien dit voorstel liever niet behandeld.”

Ook cd&v en Open VLD spraken hun steun niet uit voor het voorstel. “Opvallend,” vindt Van Vaerenbergh, “want hun burgemeesters in de regio zijn wel vragende partij om een einde te maken aan het taalshoppen door verdachten van criminele feiten. Zo blijft de bestrijding van criminaliteit in Halle-Vilvoorde verder de speelbal van Franstalige onderzoeksrechters en rechtbanken,” stelt ze.