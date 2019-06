Volgende maand verhuist de Lennikse brandweerpost van het centrum naar de nieuwe locatie in het gehucht Eizeringen.

Lennikse brandweerpost vanaf juli in Eizeringen

Op woensdag 10 juli is het zover. Dan verhuist de brandweerpost van het centrum van Lennik naar een nieuwbouw langs de Assesteenweg in Eizeringen. “Op die dag zullen onze Lennikse collega’s paraat staan en uitrukken vanuit Eizeringen, vanaf 18u”, zegt Alain Habils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De verhuizing gaat gepaard met een ‘eresaluut’ aan de Lennikse burger, door onze huidige brandweerpost te verlaten in kolonne en het centrum van de gemeente nog eens te doorkruisen onder begeleiding van lokale politie.”