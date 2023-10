Leuvense Line De Witte trekt PVDA-lijst voor Vlaams parlement

Line De Witte trekt in Vlaams-Brabant voor PVDA de lijst voor het Vlaams parlement. De Leuvense leerkracht, woonexperte en jonge moeder hoopt op een zetel in het parlement. Bij de vorige Vlaamse verkiezingen greep PVDA daar net naast. Het speerpunt in de campagne van De Witte is het woonbeleid. “Wonen is een basisrecht, maar vandaag onbetaalbaar.”

“Een zitje in het parlement is belangrijk, want dan kunnen we met PVDA echt het verschil maken,” aldus De Witte. “Als leerkracht voel ik elke dag hoe onderinvesteringen voor werkdruk zorgen. En als Leuvense voel ik hoe het woonbeleid uit zijn voegen barst. Met PVDA willen we na de eindeloze besparingsrondes van de Vlaamse regering gaan voor investeringen in sociale alternatieven,” klinkt het.