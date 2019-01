Lidl mag bouwen in Wolvertem

Lidl kreeg een vergunning voor de bouw van een grootwarenhuis aan de Stationsstraat in Wolvertem. Schepen Roel Anciaux (Samen Anders) betreurt dat dit 'in lopende zaken' is beslist. "We moesten de termijn respecteren", zegt oud-schepen Sonja Becq (CD&V).

Het warenhuis Lidl, dat momenteel op de Wilgenlaan een locatie in Wolvertem huurt, is van plan om te verhuizen naar de Stationsstraat, op de site waar het leegstaand café Stamineeke en een woonst erachter zullen worden afgebroken. Voor het nieuwe bouwproject kreeg Lidl een vergunning van het vorige schepencollege. Huidig schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Samen Anders): "Op 21 december vorig jaar besliste het vorige schepencollege om de vergunning af te leveren. Ik betreur dat. Er is 10 dagen later immers een nieuwe bestuursmeerderheid. In oktober zei het vorige bestuur dat ze niets meer zouden beslissen en dan duwen ze zo'n beslissing in 'lopende zaken' erdoor. Het gaat om een groot project met een grote impact op de mobiliteit aan het drukke kruispunt vlakbij de op- en afrit van de A12."

"Niet rap-rap beslist"

Toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Sonja Becq (CD&V): "We hebben die beslissing niet 'rap-rap' genomen. De wettelijk vastgelegde uiterste beslissingsdatum was 30 december 2018, dus het vorige schepencollege moest wel beslissen. De aanvraag werd openbaar gemaakt op 26 juli 2018 tot en met 24 augustus. Er waren twee bezwaarschriften voor het geluid van laden en lossen van vrachtwagens en mogelijke overlast in de Klepperstraat. Van 28 september tot en met 27 oktober werd er opnieuw een openbaar onderzoek ingediend met een aangepast plan. Er werden hiervoor geen bezwaarschriften ingediend."