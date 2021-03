Lidl-warenhuis opnieuw open na opgelegde sluiting

Na de opgelegde sluiting donderdagmiddag door burgemeester Bonte is het Lidl-warenhuis vrijdagmorgen opnieuw opengegaan. De sluiting kwam er omdat bij een inspectie was gebleken dat de corona-maatregelen niet werden nageleefd en dat was volgens de burgemeester niet de eerste keer.

Bij Lidl werd geschrokken gereageerd op de heisa. Gisterennamiddag werd samengezeten met zowel de zaakvoerder als de burgemeester om het proces-verbaal te overlopen. “Dat liet ons toe een aantal zaken toe te lichten”, zegt Isabelle Colbrandt van Lidl. “Dat niemand een mondmasker droeg, klopt niet. Ter plaatse stelde de inspectie wel vast dat bij een aantal collega’s tijdens het vullen van de rekken of aan de kassa een mondmasker onder de neus was gezakt. Ze werden erop aangesproken en plaatsten hun mondmasker opnieuw correct. Even later was het echter opnieuw gezakt. Ook wij willen dat iedereen zijn mondmasker correct draagt, maar dit zijn nu eenmaal dingen die kunnen gebeuren.”

Volgens Colbrandt waren er ook niet te veel klanten aanwezig in de winkel en wordt dat digitaal gecontroleerd. Na overleg werd besloten dat de winkel vandaag opnieuw de deuren mag openen. Het personeel wordt nogmaals aan de spelregels herinnerd. “Er zijn geen bijkomende maatregelen nodig. Het is jammer dat de klachten over de zaak nooit tot bij ons zijn geraakt. We hebben afgesproken dat er vanaf nu wel overleg zal gepleegd worden als er nog problemen opduiken.”