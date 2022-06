Liedekerke opent eerste dierenbegraafplaats in onze regio

In Liedekerke is vanmorgen de dierenbegraafplaats ingehuldigd. Het is de eerste begraafplaats voor dieren in onze regio.

“We kregen van onze inwoners de vraag of hier dieren begraven konden worden,” steekt schepen van Dierenwelzijn Dirk Lodewijk van wal. “We zagen dierenbegraafplaatsen al in grotere steden opduiken en dachten ‘wij mogen niet achterblijven.” Lodewijk benadrukt dat het niet de bedoeling is dat inwoners zelf hun dier begraven op het voorbehouden stuk van de begraafplaats aan het Kruisbeekveld.

Bij de inrichting van de dierenbegraafplaats had de gemeente extra aandacht voor de biodiversiteit. “We hebben een keuze gemaakt om hier bloeiende planten te plaatsen, wat goed is voor de insecten en de bijen,” legt Lodewijk uit. “Het gaat over solitaire bijen die soms heel hard gebonden zijn aan één bepaalde bloem of plant. De biodiversiteit is niet meer wat het was.”