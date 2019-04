Lites opent modernste onderwaterstudio ter wereld

In Vilvoorde heeft Lites de meest modernste onderwaterstudio ter wereld geopend. De cijfers zijn om van te duizelen en de mogelijkheden groot. “De interesse is groot. Vandaag hebben we contact met zo'n 30 producties,” zegt Wim Michiels van Lites.

Wordt er binnenkort een Hollywoodblockbuster gefilmd in Vilvoorde? De kans bestaat, want de onderwaterstudio van Lites is uniek in zijn soort. Het waterbassin is tien meter diep en heeft een oppervlakte van 480 vierkante meter. Maar als dat niet groot genoeg is, kan de hele studio onder water gezet worden.

“Metershoge golven, storm op zee, speciale lichteffecten, decors die kunnen inzakken en grote kranen om boten in de studio te takelen. De studio heeft het allemaal. Vaak ging er tijd verloren met logistiek of computerwerk, dat moet allemaal verleden tijd zijn en dus de films ook goedkoper maken. Bovendien is het water voortdurend verwarmd op 32 graden, waardoor lange opnames geen probleem zijn,” zegt Wim Michiels, CEO van Lites.

Vooral dat laatste maakt de onderwaterstudio van Lites uniek in de wereld. De interesse in de studio is dan ook groot. Het Vilvoordse bedrijf is vandaag in gesprek met zo'n 30 producties. Het studiocomplex kost 23 miljoen euro en bestaat naast de onderwaterstudio ook uit twee gewone filmstudio’s, een fotostudio en tal van andere faciliteiten.