LokaalHalle sluit definitief: "Ook vast cliënteel haakt af"

De duurzame en verpakkingsarme supermarkt LokaalHalle opende twee jaar geleden de deuren langs de Ninoofsesteenweg. Een paar honderd coöperanten stapten in het intiatief. Een paar dagen geleden kregen ze het nieuws dat de winkel niet rendabel blijkt. “Het is financieel niet haalbaar om nog langer open te blijven. We zien de laatste maanden een sterke daling in onze omzet en zitten in een vicieuze cirkel: doordat we geen goederen kunnen voorfinancieren, is het aanbod in de winkel beperkt en haakt ons vast cliënteel af”, laat de raad van bestuur weten. “We stellen ook vast dat te weinig mensen Lokaal Halle als hun vaste supermarkt zien waar ze het grootste deel van hun aankopen doen. Dus zelfs wanneer we extra financiële middelen zouden ophalen, blijven we met een probleem zitten dat de omzet te laag is om de goede werking van de winkel te garanderen. De huidige conjunctuur zit uiteraard ook tegen. Hoe moeilijk deze beslissing ons ook valt, het zou van slecht bestuur getuigen om verder te doen.”

Foto: FB-pagina LokaalHalle