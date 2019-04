Londerzeel krijgt hondenlosloopweide

De gemeente Londerzeel gaf het startschot om 10 hectare grond in de Groene Long, het gebied achter het administratief centrum, in te richten als hondenlosloopweide. De plek bleek aan alle vereisten van de gemeente te voldoen. Omdat het gras al mooi staat, kan de afbakening en uitrusting van het terrein snel beginnen. Tegen de zomer moet alles klaar zijn.

“Een hondenlosloopweide is een speeltuin waar sociale honden zich volop kunnen uitleven. En eigenlijk is het veel meer dan dat. Het is ook een ontmoetingsruimte voor hun baasjes, hetgeen het samenhorigheidsgevoel in onze gemeente ten goede komt. Daarom wouden we hier prioritair op inzetten," zegt Leen Van Aken, schepen van dierenwelzijn in Londerzeel.