Londerzeel stopt verspilling bronwater op bouwwerven

Sinds deze zomer zijn aannemers in Londerzeel al verplicht om opgepompt grondwater op de werf zelf of in een nabije gracht te lozen en dus niet zomaar in de riolering. Volgend jaar gaat de gemeente nog een stap verder. Op werven die meer dan 14 dagen duren, zullen aannemers verplicht een vat moeten voorzien van minimaal 1.000 liter om water op te vangen. Dat water zal dan afgetapt kunnen worden door bijvoorbeeld land- en tuinbouwbedrijven.