Londerzeelnaren komen samen tegen jongerengeweld

Inwoners uit Londerzeel komen vandaag samen om te protesteren tegen het jongerengeweld dat de gemeente de voorbije weken in de ban hield. De optocht werd afgeraden door de politie en burgemeester Conny Moons (LWD). "We hebben overleg gehad met de politie. Zolang het rustig blijft zullen we geen optocht houden, maar alleen samen iets drinken", zegt organisator Tom Van de Voode.

Geen echte optocht dus, maar de boodschap blijft wel dezelfde. "Het is de bedoeling om het vreedzaam te houden", zegt orrganisator Tom Van de Voorde. "We willen tonen dat veel mensen met dit ongenoegen zitten. Londerzeel is geen grootstad. Iedereen kent wel iemand die de voorbije weken met het geweld van de jongeren in aanraking is gekomen. We willen het bestuur tonen dat inwoners zich hier onveilig voelen."

De geplande optocht heeft de voorbije dagen heel wat losgemaakt. Niet onlogisch vindt de organisatie. "We zijn niet de enige gemeente die er mee geconfronteerd werd. Vorig jaar waren er in Meise problemen met jongeren, nu Londerzeel. In Haacht gaat het zelfs om een heuse jongerenbende. Een mens kan zich afvragen wanneer genoeg genoeg is. Er moet strenger tegen opgetreden worden", besluit Van de Voorde.