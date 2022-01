Londerzeelse Jenna Wyns kijkt uit naar kampioenschappen Veldlopen

In Gooik vindt dit weekend het provinciaal kampioenschap Veldlopen plaats. Eén van de favorieten bij de vrouwen op de korte cross is Jenna Wyns uit Londerzeel.

Op het palmares van Jenna Wyns prijken meerdere provinciale titels. Door ziekteperikelen was haar deelname aan het kampioenschap in Gooik onzeker. Uiteindelijk kreeg de Londerzeelse een go van haar dokter: “En ik ga om te winnen,” vertelt ze.

Wyns mikt ook op het Vlaamse en Belgische kampioenschap. Ook in de Crosscup wil ze zich tonen op de korte cross: “Na jaren van e-mails te sturen naar de organisator ben ik super blij dat er eindelijk een korte cross is voor vrouwen, want voor mannen is die er al jaren,” legt Wyns uit. De korte cross leunt beter aan bij de 800 en de 1.500 meter. Dat zijn de twee nummers waarop Wyns zich focust op de piste.

In het klassement van de Crosscup staat Wyns momenteel derde. Ze mikt op een podiumplek, al heeft ze geduchte tegenstanders. “Elise Vanderelst staat eerste. Zij is prof en naar de Olympische spelen geweest.” De tweede in het klassement is Camille Muls. De achterstand van Wyns op Muls bedraagt slechts vijf punten.