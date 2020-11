Londerzelenaar Wim Eeckelaers: “Trump heeft een goed economisch beleid gevoerd”

Wim Eeckelaers is mede-aandeelhouder van ColdJet, een leverancier van industriële apparatuur. Het bedrijf heeft een hoofdzetel in Ohio. “Ik heb de indruk dat de verkiezingen meer leven dan anders. Eenmaal de president verkozen was, slaagden de Amerikanen er toch in om zich bijna voltallig achter hun president te scharen. Nu merk ik enorme tegenstellingen. Mekaars keuze wordt ronduit afgekeurd. Dat heb ik nog nooit zo ervaren”, zegt Eeckelaers.

Dat heeft alles met de figuur Trump te maken, een polariserend figuur. Wim heeft de president al een paar keer ontmoet en heeft er zelfs al mee gegolfd. "Zonder starstruck te zijn, maar het is een speciaal persoon. Ik denk dat ik één van de vele Vlamingen ben die Trump volgt op Twitter. Ik frons toch vaak mijn wenkbrauwen over wat zijn uitspraken bijbrengen aan het debat. Als je begint uw tegenkandidaat Sleepy Joe noemt, dat is toch weinig respectvol", aldus Eeckelaers.

Het tast de populariteit van Trump wat aan volgens Eeckelaers. Toch wil hij de huidige president niet afschrijven. Want ondanks veel kritiek op zijn beleid, is Trump goed geweest voor de Amerikaanse economie. "Onder zijn bewind hebben de Verenigde Staten in het pre-coronatijdperk hoge toppen gescheerd. Detroit is helemaal uit zijn as verrezen dankzij Trumps beleid. Veel Amerikanen denken nog altijd vanuit hun portefeuille. What have you done for me lately", besluit Eeckelaers.