Loos Coronavirus-alarm op luchthaven van Zaventem

Met het uitbreken van de corona-epidemie verscherpen luchthavens wereldwijd hun waakzaamheid.Vanochtend berichtten enkele kranten dat er even gevreesd werd dat er drie passagiers waren geland die mogelijk besmet waren met het Coronavirus, maar dat bleek loos alarm. Maar wat als er plots reizigers arriveren in Zaventem die echt drager van het virus zijn?

Speciale quarantaineruimtes en ambulances die klaarstaan om besmette personen naar het ziekenhuis te brengen. Zowat alle luchthavens over de wereld nemen maatregelen om het Corona-virus zoveel mogelijk buiten de landsgrenzen te houden. Ook in Zaventem is dat niet anders. "Een medische controle is een standaardprocedure wanneer iemand landt die mogelijk een besmettelijke ziekte heeft. Verder staan we in nauw overleg met FOD Volksgezondheid en volgen we hun richtlijnen op", meldt Brussels Airport.

Op vraag van de vakbonden worden douaniers op alle Belgische luchthavens vanaf vandaag wel verplicht om mondmaskers te dragen. Volgens de FOD Volksgezondheid is dat niet echt nodig, maar stemt het toch in met de maatregel om mogelijke acties te vermijden. Volgens Volksgezondheid lopen de douaniers geen reëel gevaar omdat ze goederen controleren waarbij de kans op besmetting bijzonder klein is.

Daarnaast heeft de luchthaven heeft wel een vaste procedure. Die trad vanochtend ook in werking. Drie reizigers die mogelijk met het Coronavirus waren besmet, werden bij aankomst in Zaventem meteen gecontroleerd. "Uit de medische controle bleek het om loos alarm te gaan. Maar het toont aan dat de Belgische gezondheidsautoriteiten erg waakzaam zijn en de situatie in China op de voet volgen", zegt de FOD Volksgezondheid.