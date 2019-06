Lopen en dansen voor het goede doel

Gelukkig was het vandaag niet de meest tropische dag van deze hitteweek. Net vandaag hield basisschool Den Top in Sint-Pieters-Leeuw haar 5e sponsorloop en dansmarathon. Honderden leerlingen werkten zich in het zweet voor twee prachtige goede doelen…

Voor de vijfde editie van sponsorloop annex dansmarathon koos basisschool Den Top uit Sint-Pieters-Leeuw voor de organisaties ‘Bednet’ en ‘De Appeltuin’.Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit, via internet. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze in contact met hun vrienden. De Appeltuin is een speel- en recreatieruimte waar patiëntjes van het UZ Jette en hun familie de dagelijkse ziekenhuisbeslommeringen even kunnen vergeten.

Met de sportieve activiteiten zamelden de kinderen de fraaie som van 2600 euro in. RINGtv serveert je een hartverwarmend verslag van het liefdadige evenement, met ijverige lopertjes en al even enthousiaste danstalenten.