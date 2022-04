Lotto-winnaar van 2 miljoen euro in Dilbeekse krantenwinkel

Krantenwinkel Publi-Center in Groot-Bijgaarden bij Dilbeek heeft een Lotto-speler bijzonder gelukkig gemaakt. Iemand kruiste er de 6 juiste Lotto-cijfers aan en won daarmee de jackpot van ruim 2 miljoen euro. De winnaar is een pas gepensioneerde man die anoniem moet blijven. Maar Luc, de eigenaar van de krantenwinkel, werd vandaag in de bloemetjes gezet met een symbolische cheque.

Luc werd vorige week gecontacteerd door de Nationale Loterij. Hij kreeg te horen dat iemand in zijn winkel het winnende lotto-bulletin binnenbracht en 2 miljoen euro won. Toeval of niet, in deze winkel wordt wel vaker iemand gelukkig gemaakt. “Vorig jaar is een topjaar geweest”, vertelt Luc Ceunis. “We hebben drie grote winnaars gehad van 186.000, 78.000 en 164.000 euro. Dit is de kers op de taart.” De winnaar van de 2 miljoen euro blijft anoniem. “Het is iemand die al heel lang met de loterij speelt, ook altijd met dezelfde nummers met data van verjaardagen”, vertelt Liliane Goor van de Nationale Loterij. “Hij was in shock toen hij het nieuws hoorde, maar uiteraard ook heel blij.”