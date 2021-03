Luc Asselman neemt ontslag uit gemeenteraadscommissie na rascistische uitlating

Volgens de lokale afdeling van Groen in Merchtem zou Asselman, de man van politica Maggie De Block en vader van schepen Julie Asselman, gezegd hebben dat 'er geen vuil zwarten meer moeten bijkomen in Merchtem.' Asselman geeft toe dat hij over de schreef ging en verontschuldigde zich voor de uitspraak. "Ik heb dit uit colère gezegd, maar had dat mogen doen. Het was heel verkeerd en de discussie is voor mij gesloten”, zegt Asselman in Het Nieuwsblad.

Luc Asselman heeft intussen ontslag genomen uit de Gemeentelijke Comissie voor Ruimtelijke Ordening. De Merchtemse Open VLD komt vergadert vanavond over het voorval.