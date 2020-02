Luchtvaartpolitie voert opnieuw actie wegens personeelstekort

Vanmorgen voerden de politievakbonden bij Brussels Airport voor de tweede week op rij actie aan de toegangsweg en in het luchthavengebouw. De luchtvaartpolitie staat in voor de grenscontroles en voor de veiligheid van de passagiers en het luchthavenpersoneel in de luchthaven. Maar volgens de actievoerders kan de politie die taken niet naar behoren vervullen wegens een nijpend personeelstekort.

Het Nationaal Syndicaat Politie- & Veiligheidspersoneel, kortweg NSPV, voerde vanmorgen tussen 8 en 9 uur actie op de Leopoldlaan in Zaventem, dat is de toegangsweg tot Brussels Airport. De onafhankelijke politievakbond hield controles volgens het boekje, binnen in de luchthavengebouw deden hun collega's van het socialistische ACOD hetzelfde. Eigenlijk zouden die controles dagelijks moeten gebeuren maar daar is te weinig volk voor, klinkt het. “Momenteel hebben we een tekort van 140 mensen. Dan is het moeilijk om de controles die we van Europa moeten doen uit te voeren,” aldus Aldo Houben van politievakbond NSPV.

Het personeelstekort verhoogt ook de werkdruk voor de luchtvaartpolitie. Volgende week zitten de vakbonden samen met minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V). Er wordt gehoopt op een oplossing, zo niet komen er hardere acties.