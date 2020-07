Maand lang hinder voor treinreizigers in Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos

De komende weken vernieuwt Infrabel onder meer de sporen, bovenleiding en seininrichting tussen Mechelen en Dendermonde. Verder gaat ook de overweg in de Meerstraat in Londerzeel bijna een maand dicht voor vernieuwingswerkzaamheden. Voor het verkeer zijn plaatselijke omleidingen uitgestippeld. Tijdens de werken legt Infrabel vervangbussen in op het traject. De werken stonden normaal in de weekends van maart tot en met augustus gepland, maar de uitbraak van het coronavirus strooide roet in het eten. De werkzaamheden duren nu minder lang, maar er zal wel elke dag de klok rond worden gewerkt.