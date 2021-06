Maandagavond vaccinatie zonder afspraak in Halle

Het vaccinatiecentrum De Bres in Halle organiseert maandagavond een vaccinatie met het Johnson & Johnson-vaccin voor wie ouder is dan 18 jaar en in Halle, Sint-Pieters-Leeuw of Pepingen woont.

Vaccinatiecentrum De Bres in Halle heeft 200 Johnson & Johnson-vaccins op voorraad en wil die prikjes morgen, maandag 28 juni, tussen 17u en 19u geven aan wie ouder is dan 18 jaar en in Halle, Sint-Pieters-Leeuw of Pepingen woont. “Wie een snelle vaccinatie wil en nog geen uitnodiging kreeg of zich niet heeft kunnen registereren of QVAX, kan maandagavond komen”, klinkt het bij het vaccinatiecentrum. “Ook wie voor volgende week reeds uitgenodigd is voor een eerste Pfizer-vaccin maar toch de voorkeur geeft aan het één-prik-vaccin van Johnson & Johnson, is welkom in zonder afspraak tussen 17u en 19u.”