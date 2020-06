Maanden verkeershinder op Ring rond Brussel voor plaatsing geluidsschermen

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht vanaf 20 juni ernstige verkeershinder op de Brusselse binnenring in de omgeving van Wezembeek-Oppem en Kraainem. Over een lengte van tien kilometer wordt de komende maanden nieuwe geluidsschermen geplaatst. De werken duren tot het najaar.

Agentschap Wegen en Verkeer investeert 15 miljoen euro in de schermen. De aannemer start op zaterdag 20 juni met de eerste graafwerken in Kraainem. Om de geluidsschermen op een veilige manier te kunnen plaatsen zal de rechterrijstrook ingenomen worden.

"Toen in deze zone onderhoudswerken werden uitgevoerd stond het verkeer op de drukke momenten - vooral op weekdagen tijdens de avondspits - aan te schuiven van in Sint-Stevens-Woluwe. We verwachten een gelijkaardige impact, nu de verkeersdrukte opnieuw het pre-coronaniveaus bereikt heeft", aldus woordvoerder Anton De Coster.

In een eerste fase zal van 20 juni tot aan het bouwverlof gewerkt worden op de Brusselse binnenring. Vanaf 3 augustus zal dat ook het geval zijn zowel op de binnen- als buitenring en zal er in beide richtingen een rijstrook worden afgesloten. Verwacht wordt dat deze werken tot het najaar zullen duren, waarna er gestart wordt met de plaatsing van de geluidsschermen langs de E411 in Overijse.