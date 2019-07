Maanlanding centraal in nieuwe thriller Dirk Vanderlinden

Vandaag is het precies vijftig jaar geleden dat de Apollo 11-missie naar de maan vertrok. Vijf dagen later, op 21 juli 1969, zette de eerste mens voet op de maan. Voor auteur Dirk Vanderlinden uit Herne is de reis naar de maan de inspiratiebron voor zijn nieuwe thriller De Jakobsladder, het zevende boek zijn 'The Vandiesel Company-reeks.

Toen hij 50 jaar geleden de eerste stap op de maan zette, sprak Neil Armstrong de historische woorden uit: ‘Een kleine stap voor een mens maar een reuzensprong voor de mensheid.’ "Ik herinner mij nog dat moment dat iedereen gespannen naar de televisie zat te kijken. Ineens kregen we te horen dat er een mens op de maan was geland. Een enorm indrukwekkend moment”, zegt Dirk Vanderlinden.

De maanlanding staat centraal in de het nieuwe boek van Vanderlinden: De Jakobsladder. Het is jet zevende in de reeks van The Vandiesel Company, een team waarop de overheden beroep doen om heikele kwesties op te lossen, stinkende zaakjes waarvoor geen politie- of legereenheid mag worden ingezet.

“De titel 'De Jakobsladder' is ontleend aan de Bijbel. Het is de ladder die tot in de hemel reikt en waarop Gods engelen afdalen en opstijgen naar de hemel, of zeg maar het heelal in dit geval. Toen ik onlangs het Museum Kunst en Geschiedenis in Brussel bezocht kwam de inspiratie. Waarom deze plek niet gebruiken als centrum van één van de mogelijke complottheorieën rond de maanlanding”, aldus Vanderlinden.